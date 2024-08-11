"Окончательно разбегутся": В Крыму предрекли жителям Украины незавидную судьбу
Константинов: Не вошедшие в состав РФ регионы Украины станут санитарной зоной
Территории Украины, которые не войдут в состав России, ожидает участь санитарной зоны. Так считает глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, сейчас киевский режим занимается превращением остаток Незалежной в непригодную для жизни террориторию.
"Вся территория бывшей Украины <...> станет санитарной зоной... Народ оттуда окончательно разбежится, промышленность и инфраструктура доразвалятся. Кстати, в истории этой территории, к которой прилипло название "Украина", это не первый и не второй такой период", — заявил Константинов в разговоре с РИА Новости.
По его мнению, вина за это ляжет на власти Украины, которые своими бездумными действиями привели страну к тотальному упадку. "Остатки" Незалежной под управлением киевского режима попросту превратятся в непригодную для жизни территорию.
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