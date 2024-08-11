"Внушительный удар по здоровью": Россиян предупредили об опасности лечения популярным народным средством

Чрезмерное употребление пищевой соды грозит серьёзными проблемами с пищеварением. Связано это с высокой концентрацией натрия (более 1200 миллиграммов на одну чайную ложку), что в большинстве случаев приводит к тошноте и диарее, а также опасно для людей с высоким кровяным давлением. Об этом сообщает CNN.

Нередко при проблемах с ЖКТ соду советуют в качестве народного средства — четверть чайной ложки на стакан воды. Однако, как отметили специалисты, универсальной дозировки пищевой соды не существует. И всё же есть грань, за которую лучше не переступать. Так представитель Академии питания и диетологии Грейс Дероча предупредила, что полная чайная ложка соды может нанести внушительный удар по здоровью человека. Кроме того, употреблять раствор лучше всего после еды, чтобы не помешать естественному процессу переваривания.

Тем, кто хочет лечиться с помощью соды, специалисты посоветовали сначала обратиться к врачу, который может на основе анализов подсчитать правильную дозировку. В противном случае человек может заработать метаболический алкалоз (состояние, при котором кислотно-щелочной баланс в организме нарушается, что приводит к избыточному накоплению щелочей. — Прим. Life.ru). Он нарушает работу сердца и ограничивает приток крови к мозгу.