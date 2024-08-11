"Внутренние часы солдата" подсказали немецкому командующему войну с Россией через 5 лет

Германия должна готовиться к военному конфликту с Россией, который может развязаться через пять лет. С таким заявлением выступил начальник регионального командования Бундесвера (ВС Германии) в Гамбурге Михаэль Гисс. Он указал, что такой прогноз ему подсказывают "внутренние часы солдата".

"Сегодня в Германии мы всё ещё далеки от восприятия внешней угрозы. <...> Но мои внутренние часы солдата тикают и подсказывают, что через пять лет мы должны быть достаточно социально устойчивыми, чтобы противостоять внешней военной угрозе", — сказал Гисс в беседе с газетой Welt.

По словам немецкого военного, вся Германия должна быть готова к войне, так как это важная задача для политики, бизнеса и общественности. Гисс считает, что в гипотетическом конфликте Москвы с НАТО его страна сыграет ключевую роль из-за своего положения.