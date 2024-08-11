"Баланс сдерживания": В Германии нашли нелепую причину для размещения ракет США

В Германии разместят американские дальнобойные ракеты для сохранения "баланса в сдерживании России". Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Как пишет газета Welt, необходимость разместить вооружение США он попытался объяснить это тем, что Германия находится в пределах досягаемости российских ракет, способных нести ядерные боеголовки. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно публично подчёркивал, что Москва не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО.