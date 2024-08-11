"Баланс сдерживания": В Германии нашли нелепую причину для размещения ракет США
Линднер: В Германии разместят американские ракеты для "баланса в сдерживании РФ"
В Германии разместят американские дальнобойные ракеты для сохранения "баланса в сдерживании России". Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
Как пишет газета Welt, необходимость разместить вооружение США он попытался объяснить это тем, что Германия находится в пределах досягаемости российских ракет, способных нести ядерные боеголовки. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно публично подчёркивал, что Москва не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО.
"Для нас крайне важно, чтобы мы восстановили баланс сдерживания. Запланированное размещение ракет средней дальности является важным вкладом в эти усилия", — сказал Линднер в беседе с журналистами.
Напомним, Вашингтон захотел разместить в Германии новые дальнобойные ракеты, а также гиперзвуковое оружие. Приступить к реализации плана стороны договорились в 2026 году. В МИД РФ отметили, что Москва на такую угрозу ответит спокойным действием военного характера. Тем временем в Берлине уже напомнили, что страна не может устанавливать у себя подобное оружие. При этом в НАТО одобрили планы американских властей.
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