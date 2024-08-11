"Это искусство": Нарвавшаяся на шутки олимпийка-аутсайдер ответила хейтерам её брейка
Австралийка, обсмеянная на турнире ОИ по брейкингу, отвергла критику
Рэйчел Ганн. Обложка © Getty Images / DeFodi Images
Представительница Австралии, которую обсмеяли за танец на соревнованиях по брейкингу в рамках Олимпиады в Париже, заявила хейтерам, что довольна выступлением. Слова 36-летней Рэйчел Ганн приводит британский The Guardian.
Выступление Рэйчел Ганн на ОИ-2024. Видео © olympics.com
Брейкинг как вид спорта впервые появился на Олимпиаде в этом году. Яркий перформанс австралийки не заслужил ни одного балла от судейского состава и, более того, подвергся многочисленным шуткам. В жизни она является преподавателем в университете и имеет степень в сфере культурологии.
"Все мои движения оригинальны. Креативность для меня действительно важна. Я выхожу на сцену и показываю свой артистизм. Иногда это привлекает судей, иногда нет. Я делаю своё дело, и это олицетворяет искусство. Вот в чем суть", — говорит Рэйчел.
Австралийка признаёт, что никогда бы не смогла превзойти соперниц по адекватным параметрам оценки, а посему решила брать судей креативностью, но не получилось. Она отметила, что всегда была аутсайдером и хотела лишь оставить свой след по-другому.
Напомним, что американский рэпер Снуп Догг стал гвоздём программы церемонии открытия дебютных соревнований по брейкингу на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже. Музыкант первым взошёл на танцевальную площадку и произвёл три удара деревянным посохом — традиционный символ старта турнира.