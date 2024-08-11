Российская ПВО за сутки сбила 15 снарядов HIMARS и Vampire, и 71 беспилотник ВСУ

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили четыре тактические ракеты "Точка-У", 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и чешской Vampire. Об этом сообщили в Минобороны. Был у зенитчиков и другой "улов".

"Сбиты <...> управляемая авиационная бомба "Hammer" производства Франции, <...> а также 71 беспилотный летательный аппарат, из них 30 вне зоны специальной военной операции", — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации уничтожено 637 самолётов, 278 вертолётов, 29 731 беспилотник, 566 зенитных ракетных комплексов, 17 029 танков и других боевых бронированных машин, 1 400 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 113 орудий полевой артиллерии и миномётов и 24 624 единицы специальной военной автотехники.