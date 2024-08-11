ПВО сбила четыре "Точки-У" и 14 дронов ВСУ над Брянской областью
Ночью системы ПВО сбили 35 украинских беспилотников над пятью областями РФ
За минувшую ночь российские системы ПВО сбили 35 украинских беспилотников над пятью регионами России, сообщили в Минобороны. В частности, над Курской областью уничтожены 14 дронов и четыре тактические ракеты "Точка-У". Есть успехи и у зенитчиков из других субъектов.
"Дежурными средствами ПВО <...> шестнадцать БпЛА сбиты над территорией Воронежской области, три БпЛА – над Белгородской областью и по одному БпЛА уничтожено над территориями Брянской и Орловской областей", — говорится в сообщении.
Напомним, ночью ВСУ запустили по Воронежской области целый рой беспилотников. Обломки одного из них повредили административное здание в центре региона. О пострадавших не сообщалось.
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