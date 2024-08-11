Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 05:57

ПВО сбила четыре "Точки-У" и 14 дронов ВСУ над Брянской областью

Ночью системы ПВО сбили 35 украинских беспилотников над пятью областями РФ

За минувшую ночь российские системы ПВО сбили 35 украинских беспилотников над пятью регионами России, сообщили в Минобороны. В частности, над Курской областью уничтожены 14 дронов и четыре тактические ракеты "Точка-У". Есть успехи и у зенитчиков из других субъектов.

"Дежурными средствами ПВО <...> шестнадцать БпЛА сбиты над территорией Воронежской области, три БпЛА – над Белгородской областью и по одному БпЛА уничтожено над территориями Брянской и Орловской областей", — говорится в сообщении.

Момент падения украинской ракеты на дом в Курске попал на камеру местных жителей
Момент падения украинской ракеты на дом в Курске попал на камеру местных жителей

Напомним, ночью ВСУ запустили по Воронежской области целый рой беспилотников. Обломки одного из них повредили административное здание в центре региона. О пострадавших не сообщалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Матвей Константинов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров