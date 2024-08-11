ПВО сбила четыре "Точки-У" и 14 дронов ВСУ над Брянской областью

За минувшую ночь российские системы ПВО сбили 35 украинских беспилотников над пятью регионами России, сообщили в Минобороны. В частности, над Курской областью уничтожены 14 дронов и четыре тактические ракеты "Точка-У". Есть успехи и у зенитчиков из других субъектов.