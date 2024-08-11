Так и не нашли: Москвич решил петардой поздравить бар с днём рождения, но лишился конечности

Москвич взорвал петарду в честь дня рождения бара и в миг лишился собственного пальца. По данным SHOT, незапланированная инвалидизация приключилась с 42-летним Константином, работающим тренером по детскому фитнесу. Мужчина выпивал с друзьями в заведении в Староваганьковском переулке, когда ему предложили добавить в праздник "огонька". Пострадавший, забыв, как это делать, тут же ошарашил посетителей громким хлопком.

На место сразу приехали спасатели. Застав Константина корчившимся от боли, они вызвали скорую помощь. Кончик указательного пальца мужчины буквально "на атомы расщепился", и его так и не смогли найти. Пострадавшего госпитализировали, ему провели операцию.