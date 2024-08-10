Мужчина бросил петарду в шестилетнюю девочку в Ленобласти

Пьяный мужчина бросил петарду в сторону шестилетней девочки в Кингисеппе Ленинградской области. События развернулись 9 августа, злоумышленник был задержан, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"9 августа в 12:42 в полицию Кингисеппского района поступила телефонограмма из медучреждения о том, что к ним обратилась женщина с шестилетней дочкой с ссадинами на ноге. Женщина рассказала, что в парке в городе Кингисеппе неизвестный кинул в ребёнка петарду. Девочку после оказания медицинской помощи отпустили домой", — рассказали в полицейском главке.

Прибывшие на место правоохранители задержали 34-летнего злоумышленника, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он утверждал, что в девочку попал случайно. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство".