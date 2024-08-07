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7 августа, 16:43

МВД обещает ₽2 млн за помощь в раскрытии похищения детей под Псковом в 2007 году

Пропавшие школьники Павел Матросов и Валентина Корик. Обложка © Telegram / МВД МЕДИА

Пропавшие школьники Павел Матросов и Валентина Корик. Обложка © Telegram / МВД МЕДИА

МВД России объявило вознаграждение в размере двух миллионов рублей за значимую помощь в раскрытии похищения несовершеннолетних в Псковской области, совершённого в 2007 году. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

"Сотрудниками ГУУР МВД России и УУР УМВД России по Псковской области во взаимодействии со следственными органами ведётся работа по раскрытию тяжкого преступления в отношении несовершеннолетних. В городе Великие Луки Псковской области 29 января 2007 года неизвестным были похищены десятилетние школьники Павел Матросов и Валентина Корик", — говорится в сообщении ведомства.

29 января 2007 года в городе Великие Луки неизвестный похитил десятилетних школьников Павла Матросова и Валентину Корик. В ведомстве отметили, что за оказание значимой помощи в раскрытии преступления гарантируется вознаграждение в размере двух миллионов рублей.

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Ранее Life.ru рассказывал, что неизвестный мужчина похитил девятилетнего ребёнка в городе Балаково Саратовской области. Сотрудники МВД задержали преступника в квартире, там же и находился мальчик. По словам местных жителей, мужчина постирал ребёнку вещи. Его жизни ничего не угрожает. Друзья похитителя заступились за него.

Александра Мышляева
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