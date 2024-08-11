Нидерландка Хассан первой в истории выиграла ОИ на трёх длинных дистанциях

Нидерландская легкоатлетка Сифан Хассан на Олимпийских играх в Париже выиграла золото в марафоне и установила новый олимпийский рекорд. Дистанцию в 42 километра 195 метров 31-летняя спортсменка преодолела за 2 часа 22 минуты и 55 секунд.

Серебро завоевала эфиопка Тигист Ассефа (2:22:58), а бронзу — бегунья из Кении Хеллен Онсандо Обири (2:23:10). Стоит отметить, что это уже третья медаль Хассан на Играх-2024. Ранее нидерландка выиграла бронзовые награды на дистанциях 5000 и 10 000 метров. На Олимпиаде 2020 года в Токио Хассан победила на этих дистанциях. Таким образом, выиграв марафон в Париже, она стала первой, кто победил на трёх длинных дистанциях на ОИ.

Сифан Хассан 31 год. В 2008 году она как беженка переехала в Нидерланды из Эфиопии.