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11 августа, 11:57

Пезешкиан выдвинул кандидатуры на посты министров иностранных дел и обороны

Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / Zuma

Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / Zuma

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил кандидатуры секретаря стратегического совета по международным отношениям Аббаса Арагчи и первого замначальника Генштаба ВС, генерал-майора Азиза Насирзаде на посты министров иностранных дел и обороны. Об этом сообщили в пресс-службе главы Исламской Республики.

Арагчи с 2017 по 2021 год занимал пост замминистра иностранных дел, а также долгое время возглавлял делегацию Ирана на переговорах по ядерной сделке. Оба кандидата не раз посещали Москву с официальными визитами.

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Ранее Масуд Пезешкиан высказался за укрепление отношений с Россией. По словам президента Ирана, это является внешнеполитическим приоритетом Тегерана.

Матвей Константинов
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