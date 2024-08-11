Пезешкиан выдвинул кандидатуры на посты министров иностранных дел и обороны
Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / Zuma
Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил кандидатуры секретаря стратегического совета по международным отношениям Аббаса Арагчи и первого замначальника Генштаба ВС, генерал-майора Азиза Насирзаде на посты министров иностранных дел и обороны. Об этом сообщили в пресс-службе главы Исламской Республики.
Арагчи с 2017 по 2021 год занимал пост замминистра иностранных дел, а также долгое время возглавлял делегацию Ирана на переговорах по ядерной сделке. Оба кандидата не раз посещали Москву с официальными визитами.
Ранее Масуд Пезешкиан высказался за укрепление отношений с Россией. По словам президента Ирана, это является внешнеполитическим приоритетом Тегерана.