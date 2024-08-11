В Коми арестовали мэра города Инта

В Коми на два месяца арестовали мэра города Инта Владимира Киселёва. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления СК.

По данным следствия, в 2022 году градоначальник дал поручение о подготовке аукционной документации на муниципальные контракты по ремонту дороги. При этом по итогам аукциона должна была выиграть определённая организация. Всего было заключено 18 муниципальных контрактов о ремонте дорог. Общая сумма составила 75,5 миллиона рублей, из них 31 миллион рублей был перечислен в качестве аванса. В итоге выбранная организация отказалась от исполнения обязанностей, однако денежные средства так и не вернулись.

В настоящее время фигуранту дела вменяют статью 285 УК РФ ч. 2 (злоупотребление должностными полномочиями). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, доложили в СК.

Ранее суд уже признавал Киселёва виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Тогда его оштрафовали на 250 тысяч рублей и на два года запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. Однако в июле в Верховном суде республики началось рассмотрение апелляции.