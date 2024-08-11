Тренер боксёров из Узбекистана перенёс остановку сердца, радуясь победе ученика

Тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличёв пережил остановку сердца во время Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает Sky Sports.

Специалист почувствовал значительное ухудшение здоровья 8 августа во время празднования победы своего подопечного Хасанбоя Дусматова, который стал чемпионом. 41-летнему тренеру стало плохо в разминочной зоне. Там же находились врач сборной Великобритании по боксу Хардж Сингх и физиотерапевт Робби Лиллис. Они оказали Киличёву первую помощь, использовав дефибриллятор.

Вскоре после этого тренера сборной увезли в больницу, где его состояние удалось стабилизировать. Сейчас он получает необходимое лечение.

Ученик Киличёва Хасанбой Дусматов победил в Париже стал двукратным Олимпийским чемпионом. В финале соревнований в категории до 51 кг он победил местного боксёра Биллаля Беннаму. Всего узбекистанские боксёры завоевали на Играх пять золотых медалей.