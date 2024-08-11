"Вывалились кишки наружу": Жителя Подмосковья осудили за жестокое убийство соседской дворняги

В подмосковной Яхроме осудили мужчину за жестокое убийство соседской дворняги по кличке Шарик. Как сообщает kp.ru, его приговорили к шести месяцам исправительных работ и перечислению 15% из зарплаты в пользу государства.

Громкая история о собаке, у которой после встречи с живодёром "вывалились кишки наружу", разлетелась по подмосковным пабликам минувшей весной. Хозяин дворняги утверждает, что его пса зарезал сосед, ударив Шарика топором минимум четыре раза.

За несколько дней до расправы с собакой покусали питомца самого соседа. По всей видимости, мужчина решил, что это сделал кто-то из соседских псов и устроил самосуд над Шариком. При этом сам осуждённый уверяет, что никого не убивал. По его версии, смертельную рану дворняга могла получить в драке с его псом.

Тем не менее суд встал на сторону владельца убитого пса. Зоозащитники в свою очередь считают приговор слишком мягким. Они хотят для живодёра реального тюремного срока.