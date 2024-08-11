"Угроза серьёзная": Политолог оценил немецкий план войны с Россией на 4,5 тысячи страниц
Политолог Ярошенко: Сценарий прямой конфронтации с Западом вполне реален
Сценарий прямой конфронтации России с Западом вполне реален. ФРГ имеет план военного конфликта с РФ на 4,5 тысячи страниц. Об этом напомнил политолог Алексей Ярошенко.
"[План] обнародовали полгода назад, и все о нём забыли. А он есть. Более того, они активно перебрасывают [к границам] 800 тысяч [военных]. Плюс идёт строительство баз в Прибалтике, на границе с Россией. Плюс пытаются с британцами разрабатывать баллистические ракеты, которые способны нести ядерный заряд от Берлина до Москвы", — отметил он в беседе с "Царьградом".
При этом эксперт считает, что противостоять России будет не только Берлин, но и целый конгломерат государств. По мнению Ярошенко, мир стоит на пороге большой войны.
"Вряд ли мировой, потому что Запад пока хочет воевать только против России и будет делать всё, чтобы страны большие, типа Китая и Индии, держали нейтралитет. Но угроза очень серьёзная. Примерно как в 1938 году. 1939–1940 годы уже близко", — указал политолог.
Напомним, ранее немецкие СМИ выяснили, что у властей ФРГ имеется план, который они задействуют в случае войны на восточном фланге НАТО при столкновении с РФ. В частности, при подобном исходе в период от трёх до шести месяцев предполагается перебросить на восток 800 тысяч военных из портов Нидерландов, Бельгии и Германии. Вместе с ними дислокацию сменят 200 тысяч автомобилей и единиц тяжёлой техники. При этом главной задачей ФРГ называется обеспечение топливом, медикаментами и едой.
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