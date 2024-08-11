"Угроза серьёзная": Политолог оценил немецкий план войны с Россией на 4,5 тысячи страниц

Сценарий прямой конфронтации России с Западом вполне реален. ФРГ имеет план военного конфликта с РФ на 4,5 тысячи страниц. Об этом напомнил политолог Алексей Ярошенко.

"[План] обнародовали полгода назад, и все о нём забыли. А он есть. Более того, они активно перебрасывают [к границам] 800 тысяч [военных]. Плюс идёт строительство баз в Прибалтике, на границе с Россией. Плюс пытаются с британцами разрабатывать баллистические ракеты, которые способны нести ядерный заряд от Берлина до Москвы", — отметил он в беседе с "Царьградом".

При этом эксперт считает, что противостоять России будет не только Берлин, но и целый конгломерат государств. По мнению Ярошенко, мир стоит на пороге большой войны.

"Вряд ли мировой, потому что Запад пока хочет воевать только против России и будет делать всё, чтобы страны большие, типа Китая и Индии, держали нейтралитет. Но угроза очень серьёзная. Примерно как в 1938 году. 1939–1940 годы уже близко", — указал политолог.