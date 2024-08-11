России ничего не будет с падения мировых фондовых рынков, считает эксперт

Никаких причин для обвала фондовых рынков Европы, Японии и США на данный момент нет. Хотя совсем недавно это было вполне возможно, отмечает руководитель направления внешних коммуникаций Института Царьграда Никита Комаров.

"Например, японский индекс опускался на 16%, но уже к вечеру началось восстановление. И утром это восстановление продолжилось. То есть японский индекс прибавил 10%. Если мы берём Соединённые Штаты, то ожидания имелись, что ФРС уже сейчас снизит ключевую ставку, а теперь данное действие переносится на сентябрь", — говорит эксперт.

Эксперт уверен, что в моменты распродажи акции рынки действительно может "знобить". Если же посмотреть немного глубже, то станет ясно, что индексы США ещё месяц назад били рекорды. России все эти перемены, считает Комаров, не страшны, так как мы с 2022 года "отрезаны" от глобальных рынков.