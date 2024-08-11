Цыденов: На юге Бурятии восстановили электроснабжение

В южных районах Бурятии полностью восстановили электроснабжение. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

В Бурятии открыли движение для всех видов транспорта по участку трассы "Байкал"

В Бурятии открыли движение для всех видов транспорта по участку трассы "Байкал"

Напомним, об аварии на юге Бурятии стало известно 11 августа. Без света остались 156 населённых пунктов, в которых проживают почти 127 тысяч человек. Причиной стало отключение воздушных линий электропередачи Иркутской электросетевой компании.