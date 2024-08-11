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Регион
11 августа, 14:35

Цыденов: На юге Бурятии восстановили электроснабжение

В южных районах Бурятии полностью восстановили электроснабжение. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

"Электроснабжение полностью восстановлено", — написал чиновник в телеграм-канале.

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Напомним, об аварии на юге Бурятии стало известно 11 августа. Без света остались 156 населённых пунктов, в которых проживают почти 127 тысяч человек. Причиной стало отключение воздушных линий электропередачи Иркутской электросетевой компании.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Матвей Константинов
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