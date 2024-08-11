Президент МОК Бах поблагодарил Исинбаеву за работу в комитете

"Мы благодарим Елену Исинбаеву за её работу в комиссии спортсменов и в других комиссиях и рабочих группах. Её вклад и усилил голос спортсменов в олимпийском движении", — сказал он в разговоре с журналистами.

Напомним, Исинбаева была избрана в состав комиссии спортсменов МОК восемь лет назад. Сама 42-летняя спортсменка на данный момент не живёт в России. Прошлым летом Исинбаева внезапно отказалась от звания майора, российских корней и уехала на испанские Канары. Life.ru нашёл у олимпийской чемпионки на Западе бизнес. А недавно стало известно, что Исинбаева лишится места в комиссии атлетов МОК по истечении срока полномочий. Это произойдёт после Олимпийских игр в Париже.