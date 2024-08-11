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11 августа, 15:52

Президент МОК Бах поблагодарил Исинбаеву за работу в комитете

Работа двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета помогла усилить голос атлетов. Об этом заявил глава МОК Томас Бах.

"Мы благодарим Елену Исинбаеву за её работу в комиссии спортсменов и в других комиссиях и рабочих группах. Её вклад и усилил голос спортсменов в олимпийском движении", — сказал он в разговоре с журналистами.

Напомним, Исинбаева была избрана в состав комиссии спортсменов МОК восемь лет назад. Сама 42-летняя спортсменка на данный момент не живёт в России. Прошлым летом Исинбаева внезапно отказалась от звания майора, российских корней и уехала на испанские Канары. Life.ru нашёл у олимпийской чемпионки на Западе бизнес. А недавно стало известно, что Исинбаева лишится места в комиссии атлетов МОК по истечении срока полномочий. Это произойдёт после Олимпийских игр в Париже.

Порвавшую с Армией России чемпионку Исинбаеву не взяли в почётные члены МОК
Порвавшую с Армией России чемпионку Исинбаеву не взяли в почётные члены МОК
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VK / Олимпийский комитет России

Наталья Демьянова
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