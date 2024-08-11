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11 августа, 16:56

В Якутии на берегу реки пропали три девочки, пока удалось найти только их вещи

В Якутии пропали трое девочек-подростков, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. По данным ведомства, вещи детей удалось найти у реки Лена.

Инцидент произошёл в Булунском районе на рыболовном участке Кюп-Сарай ниже села Кюсюр. Находившиеся там школьницы, двоим из которых по 13 лет, а третьей 16 лет, пропали без вести. Что произошло с девочками, пока неизвестно.

"Возле реки Лены обнаружены личные вещи детей. На месте происшествия организованы поисковые работы силами родственников", — говорится в сообщении МЧС.

Завтра утром на место обнаружения вещей подростков из Якутстка отправится водолазная группа, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что после пропажи семьи в ХМАО в перевёрнутой лодке нашли тела двух маленьких детей. Поиски остальных пропавших продолжаются. По данным местных СМИ, в лодке находилась женщина, её сын-подросток и дочь с мужем и тремя детьми.

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Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio

Наталья Демьянова
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