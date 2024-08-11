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11 августа, 17:49

У российского гребца украли байдарку под хохлому за 650 тысяч рублей

Mash: У гребца Варваровского украли байдарку в цветах российского флага

У гребца сборной России Николая Варваровского украли байдарку в цветах российского флага и красной хохломы. Как сообщает Mash, её стоимость составляет примерно 650 тысяч рублей, таких лодок — всего четыре по стране.

Варваровский на байдарке в цветах российского триколора и красной хохломы. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, два года назад Варваровскому за успехи в спорте выдали одноместную байдарку nelo k1. После соревнований в Воронеже лодку погрузили на прицеп и привезли в Москву, а вот куда дальше отправилось судно, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. Теперь 23-летнему спортсмену не на чем участвовать в соревнованиях. Он вынужден просить лодку у друзей.

Ранее сообщалось, что экс-тренера ЦСКА Зико дерзко обокрали в Париже на полмиллиона евро посреди бела дня. У прославленного спортсмена увели чемодан, в котором он привёз бриллианты, часы Rolex, дорогое колье и наличные.

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Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Mash

Наталья Демьянова
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