У российского гребца украли байдарку под хохлому за 650 тысяч рублей

У гребца сборной России Николая Варваровского украли байдарку в цветах российского флага и красной хохломы. Как сообщает Mash , её стоимость составляет примерно 650 тысяч рублей, таких лодок — всего четыре по стране.

По данным телеграм-канала, два года назад Варваровскому за успехи в спорте выдали одноместную байдарку nelo k1. После соревнований в Воронеже лодку погрузили на прицеп и привезли в Москву, а вот куда дальше отправилось судно, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. Теперь 23-летнему спортсмену не на чем участвовать в соревнованиях. Он вынужден просить лодку у друзей.