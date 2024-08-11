На Западе признали замалчивание преступлений Киева на территории России

По словам Боуза, за минувшую ночь над городами РФ, в частности, были перехвачены четрые украинские ракеты "Точка-У" и десятки беспилотников.

В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что ПВО за ночь сбила 14 беспилотных летательных аппаратов и четыре "Точки-У" над территорией Курской области. Ещё 16 БПЛА были уничтожены над Воронежской областью, три дрона — над Белгородской областью и по одному над Брянской и Орловской областями.