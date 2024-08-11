Генерал-лейтенант предрёк разгром ВСУ в Курской области

В течение нескольких дней ВСУ будут отброшены обратно за пределы российской границы. Об этом заявил бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский, комментируя ситуацию в Курской области.

"Конечно, ничего не окончено, потому что украинцы, насколько я могу понимать, подтягивают резервы, у них такая трёхуровневая группировка. Но их резервы с нашими несопоставимы, поэтому через несколько дней — максимум неделю — всё там закончится", — сказал он в беседе с aif.ru.