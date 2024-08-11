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11 августа, 16:31

Генерал-лейтенант предрёк разгром ВСУ в Курской области

Генерал Бужинский: ВСУ вытеснят за линию границы России через несколько дней

В течение нескольких дней ВСУ будут отброшены обратно за пределы российской границы. Об этом заявил бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский, комментируя ситуацию в Курской области.

"Конечно, ничего не окончено, потому что украинцы, насколько я могу понимать, подтягивают резервы, у них такая трёхуровневая группировка. Но их резервы с нашими несопоставимы, поэтому через несколько дней — максимум неделю — всё там закончится", — сказал он в беседе с aif.ru.

По мнению Бужинского, вылазка противника в Курскую область нужна Киеву, чтобы "показать Западу, что ВСУ ещё что-то могут". Кроме того, на Украине полагают, что оккупировав российские земли, они якобы смогут улучшить переговорные позиции. Как считает генерал-лейтенант в отставке, в обмен Киев мечтает заполучить контроль над Запорожской АЭС.

Уничтожение ВСУ российскими "Ночными охотниками" в курском приграничье сняли на видео
Уничтожение ВСУ российскими "Ночными охотниками" в курском приграничье сняли на видео

Напомним, в приграничных районах РФ идут бои с группировками боевиков ВСУ, которые начались после попытки вторжения 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим контртеррористической операции. Сотрудники Росгвардии ищут украинских диверсантов. В общей сложности за время боёв в приграничье Киев потерял до 1350 военных и 29 танков. При этом в сражениях участвуют канадские и грузинские наёмники. Помимо этого, от действий ВСУ пострадали десятки человек мирного населения, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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