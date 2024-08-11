Уничтожение ВСУ российскими "Ночными охотниками" в курском приграничье сняли на видео

Вертолёты Ми-28НМ ударили по живой силке ВСУ в курском приграничье. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ, опубликовав видео с уничтожением техники противника.

Удары российских вертолётов Ми-28НМ по скоплению ВСУ в курском приграничье. Видео © Минобороны России

"Экипажи армейской авиации на вертолётах Ми-28НМ нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям", — отметили в пресс-службе ведомства.

В Минобороны уточнили, что после использования авиационных средств поражения, экипажи совершили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. При этом все цели были успешно ликвидированы, подчеркнули в ведомстве.