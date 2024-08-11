Уничтожение ВСУ российскими "Ночными охотниками" в курском приграничье сняли на видео
Вертолёты Ми-28НМ ударили по скоплению ВСУ в курском приграничье
Вертолёты Ми-28НМ ударили по живой силке ВСУ в курском приграничье. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ, опубликовав видео с уничтожением техники противника.
Удары российских вертолётов Ми-28НМ по скоплению ВСУ в курском приграничье. Видео © Минобороны России
"Экипажи армейской авиации на вертолётах Ми-28НМ нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям", — отметили в пресс-службе ведомства.
В Минобороны уточнили, что после использования авиационных средств поражения, экипажи совершили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. При этом все цели были успешно ликвидированы, подчеркнули в ведомстве.
Ми-28Н "Ночной охотник" — советский и российский ударный вертолёт, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.
В приграничных районах РФ продолжаются бои с группировками ВСУ, которые начались после попытки вторжения 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим КТО, Росгвардия ищет украинских боевиков. В общей сложности за время боёв в приграничье противник потерял до 1350 военных и 29 танков. При этом в сражениях участвуют канадские и грузинские наёмники. Кроме того, от действий ВСУ пострадали десятки мирных жителей, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии.
Минобороны России