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11 августа, 18:57

В Турции после разборок с Instagram* собрались заблокировать Telegram

Takvim: Telegram грозит блокировка в Турции из-за наркотиков и детского порно

Популярному мессенджеру Telegram грозит блокировка на территории Турции. Об этом сообщает газета Takvim со ссылкой на источники в силовых структурах.

По её данным, турецкие власти требуют от мессенджера удалить телеграм-каналы, в которых "продаются наркотики, осуществляется пропаганда детского порно, проституции и азартных игр". Журналисты отмечают, что профильное ведомство Турции уже отправило более тысячи предупреждений в штаб-квартиру Telegram в Великобритании, но так и не получило ответа. Если руководство мессенджера не примет меры по удалению запрещённого контента, то, вероятно, доступ к нему могут закрыть.

Ранее сообщалось, что в Турции спустя девять дней разблокировали Instagram*. Доступ к соцсети был ограничен 2 августа. Накануне вечером министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу заявил, что представители платформы пообещали удовлетворить требования Анкары, особенно относительно контента пользователей.

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* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Наталья Демьянова
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