В Турции после разборок с Instagram* собрались заблокировать Telegram

По её данным, турецкие власти требуют от мессенджера удалить телеграм-каналы, в которых "продаются наркотики, осуществляется пропаганда детского порно, проституции и азартных игр". Журналисты отмечают, что профильное ведомство Турции уже отправило более тысячи предупреждений в штаб-квартиру Telegram в Великобритании, но так и не получило ответа. Если руководство мессенджера не примет меры по удалению запрещённого контента, то, вероятно, доступ к нему могут закрыть.