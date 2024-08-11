В Турции после разборок с Instagram* собрались заблокировать Telegram
Takvim: Telegram грозит блокировка в Турции из-за наркотиков и детского порно
Популярному мессенджеру Telegram грозит блокировка на территории Турции. Об этом сообщает газета Takvim со ссылкой на источники в силовых структурах.
По её данным, турецкие власти требуют от мессенджера удалить телеграм-каналы, в которых "продаются наркотики, осуществляется пропаганда детского порно, проституции и азартных игр". Журналисты отмечают, что профильное ведомство Турции уже отправило более тысячи предупреждений в штаб-квартиру Telegram в Великобритании, но так и не получило ответа. Если руководство мессенджера не примет меры по удалению запрещённого контента, то, вероятно, доступ к нему могут закрыть.
Ранее сообщалось, что в Турции спустя девять дней разблокировали Instagram*. Доступ к соцсети был ограничен 2 августа. Накануне вечером министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу заявил, что представители платформы пообещали удовлетворить требования Анкары, особенно относительно контента пользователей.
* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.
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