Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал инициативу властей ФРГ об ужесточении закона, регулирующего ношение холодного оружия. По словам парламентария, которые он опубликовал в своём телеграм-канале, это является гениальным решением, "как помешать мигрантам убивать немцев".

"В правительстве Германии нашли "гениальное" решение, как помешать мигрантам регулярно убивать и резать немцев: теперь разрешенные к ношению ножи должны будут иметь лезвие не длиннее 6 см, то есть 60 мм. В правительстве Германии, видимо, не в курсе, что расстояние между кожей на грудной клетке и сердцем составляет примерно 30–31 мм, а некоторых людей и того меньше — до 17 мм", — заявил политический деятель.

В то же время он подчеркнул, что этой длины ножевого лезвия вполне достаточно для удара в сердце. Пушков также посчитал, что более жёсткий запрет сочтут в Германии расизмом и дискриминацией.

"Но, наверное, в Берлине сочли бы более жёсткий запрет чудовищным расизмом и дискриминацией: с чем же, в таком случае, мигранты будут нападать на немцев?", — заключил сенатор.

Недавно некоторые немецкие средства массовой информации сообщали, что министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер намерена ужесточить правила ношения ножей в общественных местах в свете роста количества нападений с использованием этого вида оружия. Поправки к соответствующему закону, будут содержать пункт, согласно которому в общественных местах можно будет носить ножи с лезвием не длиннее шести сантиметров.