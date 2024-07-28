"Продумано до деталей": Организаторы ОИ "включили дурака" после шабаша на открытии, заявил Пушков
Сенатор Пушков не поверил извинениям организаторов открытия Олимпиады в Париже
Алексей Пушков. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Организаторы церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, ставшие авторами нашумевших антихристианских и ЛГБТ*-сцен, своими извинениями "включили дурака". Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. По словам политика, они всё прекрасно осознавали.
"Там всё было продумано до мелких деталей. Агрессия против христианства и его ценностей была осознанной, намеренной и целенаправленной. Под лозунгом толерантности они раз за разом совершают святотатства, отлично понимая, что делают", — написал сенатор в телеграм-канале.
Напомним, 26 июля в Париже прошла официальная церемония открытия летней Олимпиады. Однако торжество, как и всё предшествующее на французских Играх, омрачилось громким скандалом: оно сопровождалось множеством странных и оскорбительных сцен с трансвеститами и явными представителями ЛГБТ*. Например, в одной из них актёры разыграли Тайную вечерю, ключом которой стал голый голубой мужчина, сидевший в огромном блюде. На фоне волны недовольства организаторы принесли "жиденькие" извинения, утверждая, что не хотели задеть религию. Якобы они просто "прославляли общность и толерантность".
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.