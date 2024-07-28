"Продумано до деталей": Организаторы ОИ "включили дурака" после шабаша на открытии, заявил Пушков

Организаторы церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, ставшие авторами нашумевших антихристианских и ЛГБТ*-сцен, своими извинениями "включили дурака". Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. По словам политика, они всё прекрасно осознавали.

"Там всё было продумано до мелких деталей. Агрессия против христианства и его ценностей была осознанной, намеренной и целенаправленной. Под лозунгом толерантности они раз за разом совершают святотатства, отлично понимая, что делают", — написал сенатор в телеграм-канале.