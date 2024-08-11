Шантаж Бога: Богослов разоблачил суеверия, порочащие Церковь

Православный богослов Андрей Лебедев высказал свои опасения по поводу распространённых суеверий, которые порочат РПЦ и наносят серьёзный ущерб религиозным устоям и вере. В беседе с ИА "Кулик" он подчеркнул, что некоторые верующие в попытке манипулировать судьбой совершают обряды, не имеющие ничего общего с православием. В качестве примера священник привёл случаи, когда люди заказывают литургию за упокой для пропавших без вести, надеясь таким образом вынудить Бога подсказать, где находится их близкий.

"Вы удивитесь, но некоторые люди пытаются шантажировать Бога. Например, если человек пропал без вести, то его родные заказывают поминовения на литургию за упокой. Своё решение они мотивируют тем, что Всевышнему будет неудобно из-за этого, и он обязательно "выдаст" потерявшегося", — пояснил Лебедев.

Ещё одно суеверие, которое он отметил, связано с древней традицией класть блин на лицо усопшего. Вера в то, что этот блин должен съесть священник, по словам богослова, является остатком языческих обрядов, которые не имеют места в православии. Священник уверен, что подобные практики вводят людей в заблуждение и подрывают авторитет Церкви, возвращая их к предрассудкам далёкого прошлого.