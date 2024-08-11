Старый рецепт: Эксперты увидели в действиях США подготовку к большой войне

Экономический кризис в Соединённых Штатах может обернуться реальной катастрофой, а единственным выходом из сложившегося положения для руководства этого государства может стать большая война. Как заявил политический обозреватель Юрий Голубь в беседе с "Царьградом", сегодня началась решающая схватка за мировое господство, к которой американцы подошли в не лучшем состоянии, находясь в политическом и социальном кризисе.

По его словам, Соединённые Штаты в настоящее время больше не способны поддерживать привычный уровень потребления. Он считает, что американской администрации придётся прибегнуть к традиционному для неё способу выхода из сложившейся ситуации.

"Война, которая позволяет списать долги, ограбить остальной мир, утилизировать маргинализированное население. Уже дважды — после Первой и Второй мировых войн — США приходили к экономическому и политическому процветанию. Американский истеблишмент не видит ничего лучше старого рецепта — об этом и свидетельствует доклад комиссии Конгресса", — заявил Голубь.

С ним в какой-то степени согласился эксперт, аналитик Сергей Простаков, который также указал на настроенность американской правящей верхушки к новому витку гонки вооружений. По его словам, у борющихся за власть в Соединённых Штатах представителей Демократической и Республиканской партий США нет особых противоречий выбора военного пути.

"Есть нюансы лишь в выборе приоритетного региона планеты для приложения усилий и конкретных исполнителей военных заказов", — заявил Простаков.