В Сумской области сообщили о поражении объектов инфраструктуры

В Сумской области зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры в результате недавнего удара, сообщает областная военная администрация в своём телеграм-канале. По информации мэрии, 11 августа Сумской район подвергся "ракетно-авиационному удару", что вызвало значительные разрушения, хотя точные масштабы и тип повреждений пока не раскрыты.

Сумская область, расположенная на севере Украины, соседствует с Курской, Белгородской и Брянской областями России, и находится всего в 30 километрах от границы. Через Сумы проходит важная трасса, соединяющая город с российской Суджей.

На данный момент остаётся неизвестным, какие именно объекты пострадали от удара и как это отразится на местной инфраструктуре. Власти продолжают оценивать ущерб и последствия.