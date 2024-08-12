В Сумской области сообщили о поражении объектов инфраструктуры
ОВА: В Сумской области повреждены объекты инфраструктуры в результате удара
В Сумской области зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры в результате недавнего удара, сообщает областная военная администрация в своём телеграм-канале. По информации мэрии, 11 августа Сумской район подвергся "ракетно-авиационному удару", что вызвало значительные разрушения, хотя точные масштабы и тип повреждений пока не раскрыты.
Сумская область, расположенная на севере Украины, соседствует с Курской, Белгородской и Брянской областями России, и находится всего в 30 километрах от границы. Через Сумы проходит важная трасса, соединяющая город с российской Суджей.
На данный момент остаётся неизвестным, какие именно объекты пострадали от удара и как это отразится на местной инфраструктуре. Власти продолжают оценивать ущерб и последствия.
Ранее глава Сумской областной военной администрации сообщил, что российская армия впервые применяла в Сумской области новые боеприпасы, представляющие собой гибрид между бомбой и ракетой. По его словам, 11 августа были использованы универсальные межвидовые планирующие боеприпасы, которые Артюх сравнил с корректируемыми авиационными бомбами КАБ, однако с улучшенным двигателем, что позволяет им лететь в два раза дальше и быть более точными.
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