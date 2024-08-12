Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 21:18

В Евпатории произошло отключение энергоснабжения

Крымэнерго: Аварийное отключение электроэнергии в Евпатории затронуло весь округ

Непредвиденное отключение электроэнергии настигло Евпаторию в ночь на 11 августа. По данным "Крымэнерго", авария произошла около 22:00 мск и затронула весь городской округ. В своей публикации в телеграм-канале компания отметила, что уже задействована аварийная бригада для устранения неполадок.

Энергоснабжение планируют восстановить в течение трёх часов, однако причины сбоя пока остаются неизвестными. Ожидается, что ремонтные работы продолжатся до тех пор, пока электричество не вернётся в дома жителей города. Подробности о причинах отключения станут известны позднее.

Энергодар и его окрестности остались без света после удара ВСУ
Энергодар и его окрестности остались без света после удара ВСУ

Ранее сообщалось, что более 150 населённых пунктов на юге Бурятии остались без света из-за сработавшей противоаварийной системы. Глава республики отметил, что под отключение попали 156 населённых пунктов, затронув более 126 тысяч человек. Причиной сбоя стало отключение воздушных линий электропередачи, управляемых Иркутской электросетевой компанией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Общество
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров