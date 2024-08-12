В Евпатории произошло отключение энергоснабжения
Крымэнерго: Аварийное отключение электроэнергии в Евпатории затронуло весь округ
Непредвиденное отключение электроэнергии настигло Евпаторию в ночь на 11 августа. По данным "Крымэнерго", авария произошла около 22:00 мск и затронула весь городской округ. В своей публикации в телеграм-канале компания отметила, что уже задействована аварийная бригада для устранения неполадок.
Энергоснабжение планируют восстановить в течение трёх часов, однако причины сбоя пока остаются неизвестными. Ожидается, что ремонтные работы продолжатся до тех пор, пока электричество не вернётся в дома жителей города. Подробности о причинах отключения станут известны позднее.
Ранее сообщалось, что более 150 населённых пунктов на юге Бурятии остались без света из-за сработавшей противоаварийной системы. Глава республики отметил, что под отключение попали 156 населённых пунктов, затронув более 126 тысяч человек. Причиной сбоя стало отключение воздушных линий электропередачи, управляемых Иркутской электросетевой компанией.
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