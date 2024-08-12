В Евпатории произошло отключение энергоснабжения

Непредвиденное отключение электроэнергии настигло Евпаторию в ночь на 11 августа. По данным "Крымэнерго", авария произошла около 22:00 мск и затронула весь городской округ. В своей публикации в телеграм-канале компания отметила, что уже задействована аварийная бригада для устранения неполадок.

Энергоснабжение планируют восстановить в течение трёх часов, однако причины сбоя пока остаются неизвестными. Ожидается, что ремонтные работы продолжатся до тех пор, пока электричество не вернётся в дома жителей города. Подробности о причинах отключения станут известны позднее.