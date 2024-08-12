В России могут ужесточить наказание для хозяев за нападение животных

В Госдуме назревает важное изменение в законодательстве: вице-спикер Борис Чернышов предложил значительно ужесточить меры наказания для владельцев домашних животных, если их питомцы наносят вред людям или другим животным. Соответствующее письмо он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева, пишет RT.

По мнению вице-спикера, нынешние штрафы, такие как одна-две тысячи рублей за выгул собаки без намордника или четыре-пять тысяч рублей за ущерб, нанесённый другим животным, явно недостаточны. Он настаивает на том, что наказание должно быть более строгим и владельцы агрессивных животных должны нести ответственность наравне с их питомцами. В частности, предлагается возможность привлечения владельцев к уголовной ответственности по статье 111 УК России за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, если их животное нанесло серьёзные травмы.

Он также подчеркнул, что текущие меры не соответствуют реальным рискам, которые представляют опасные животные, и призвал к пересмотру судебной практики, которая, по его мнению, часто применяет слишком мягкие наказания к владельцам агрессивных собак.