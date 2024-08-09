В Госдуме рассказали, кто получит новую доплату к пенсии по указу Путина

Прибавка к пенсии в размере 1200 рублей будет выплачиваться инвалидам I группы и пожилым людям в проактивном (беззаявительном) режиме. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Да, действительно. С 1 января 2025 года правила меняются, и инвалидам I группы, а также лицам старше 80 лет будет выплачиваться в проактивном (беззаявительном) режиме 1200 рублей. То есть сегодня эти деньги тоже выплачиваются, но они выплачиваются в том случае, если инвалид представит лицо, за ним ухаживающее", — пояснила депутат в беседе с RT.