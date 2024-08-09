Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 09:21

В Госдуме рассказали, кто получит новую доплату к пенсии по указу Путина

Депутат Бессараб: В РФ станет вдвое больше получателей надбавки в 1200 рублей

Прибавка к пенсии в размере 1200 рублей будет выплачиваться инвалидам I группы и пожилым людям в проактивном (беззаявительном) режиме. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Да, действительно. С 1 января 2025 года правила меняются, и инвалидам I группы, а также лицам старше 80 лет будет выплачиваться в проактивном (беззаявительном) режиме 1200 рублей. То есть сегодня эти деньги тоже выплачиваются, но они выплачиваются в том случае, если инвалид представит лицо, за ним ухаживающее", — пояснила депутат в беседе с RT.

Бессараб дополнила, что данная мера позволит увеличить количество получателей выплаты в стране практически вдвое. По словам парламентария, таких людей сейчас 2,5 миллиона человек, а позднее будет около пяти миллионов. Кроме того, прибавка в 1200 рублей будет индексироваться как прибавка к пенсии, то есть в том же порядке и на тот же процент, подытожила депутат.

Россиянам рассказали о малоизвестном способе увеличить пенсию
Россиянам рассказали о малоизвестном способе увеличить пенсию

Напомним, что 24 июля Госдума приняла закон о доплате в 1200 рублей для пенсионеров от 80 лет и инвалидов. Данная выплата будет повышаться на районный коэффициент и индексироваться ежегодно. Доплата будет начисляться с 1 января следующего года. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Обложка ©

Freepik / ededchechine

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Госдума
  • Новости экономики
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров