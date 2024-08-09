В Госдуме рассказали, кто получит новую доплату к пенсии по указу Путина
Депутат Бессараб: В РФ станет вдвое больше получателей надбавки в 1200 рублей
Прибавка к пенсии в размере 1200 рублей будет выплачиваться инвалидам I группы и пожилым людям в проактивном (беззаявительном) режиме. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Да, действительно. С 1 января 2025 года правила меняются, и инвалидам I группы, а также лицам старше 80 лет будет выплачиваться в проактивном (беззаявительном) режиме 1200 рублей. То есть сегодня эти деньги тоже выплачиваются, но они выплачиваются в том случае, если инвалид представит лицо, за ним ухаживающее", — пояснила депутат в беседе с RT.
Бессараб дополнила, что данная мера позволит увеличить количество получателей выплаты в стране практически вдвое. По словам парламентария, таких людей сейчас 2,5 миллиона человек, а позднее будет около пяти миллионов. Кроме того, прибавка в 1200 рублей будет индексироваться как прибавка к пенсии, то есть в том же порядке и на тот же процент, подытожила депутат.
Напомним, что 24 июля Госдума приняла закон о доплате в 1200 рублей для пенсионеров от 80 лет и инвалидов. Данная выплата будет повышаться на районный коэффициент и индексироваться ежегодно. Доплата будет начисляться с 1 января следующего года. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
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