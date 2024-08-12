Умелые, бесстрашные, решительные: Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём ВВС

В России 12 августа отмечается День Военно-воздушных сил (ВВС). В связи с этим руководитель Министерства обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с 112-й годовщиной образования войск.

"Профессионализм, отвага и стойкость позволяют личному составу Военно-воздушных сил успешно решать сложные и ответственные задачи, в том числе в ходе специальной военной операции. Благодаря всесторонней подготовке и уникальному боевому опыту лётчики, штурманы и авиационные специалисты действуют умело, бесстрашно и решительно", — приводятся слова министра в официальном телеграм-канале МО РФ.

Во время своего поздравления руководитель военного ведомства подчеркнул, что славные традиции легендарных авиаторов Первой мировой и Великой Отечественной войн достойно продолжает нынешнее поколение военнослужащих. Помимо того, Белоусов выразил свою благодарность работникам оборонно-промышленного комплекса.