Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 03:30

Борьба со стрессом или удар для организма?: Россиянам рассказали всё о пользе и вреде аттракционов

Врач Демьяновская: Аттракционы вызывают проблемы у людей с заболеваниями сердца

Аттракционы в парке — это не только весёлое времяпрепровождение, но и способ испытать остроту эмоций. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AirFlow1

Аттракционы в парке — это не только весёлое времяпрепровождение, но и способ испытать остроту эмоций. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AirFlow1

Аттракционы в парке — это не только весёлое времяпрепровождение, но и способ испытать острые эмоции. По мнению врача и невролога лаборатории "Гемотест" Екатерины Демьяновской, такие развлечения могут оказаться полезными для мозга, стимулируя выработку эндорфинов, дофамина и адреналина. Однако всё не так однозначно.

В беседе с Life.ru Демьяновская пояснила, что эти вещества способствуют улучшению настроения и повышают энергию. Кроме того, чувство контролируемого страха, которое сопровождает катание на аттракционах, помогает повысить стрессоустойчивость и лучше справляться с реальными стрессами.

Вместе с тем аттракционы могут вызывать проблемы у людей с заболеваниями сердца и сосудов, особенно те, которые включают резкие перепады высоты и высокую скорость. Такие развлечения способны спровоцировать изменение давления и учащение пульса, что может привести к сердечному приступу или аритмии. Те, кто страдает венозным тромбозом или воспалительными заболеваниями лор-органов, также рискуют навредить своему здоровью.

Не стоит забывать и о том, что аттракционы связаны с риском травм. Людей в хорошей физической форме это касается в меньшей степени, а вот для тех, кто страдает лишним весом, заболеваниями суставов или просто имеет слабый мышечный каркас, вероятность травмироваться увеличивается.

Например, на американских горках может произойти резкий толчок, который потенциально приведёт к травме шейного отдела позвоночника. Выбирая аттракцион, важно учитывать и собственную готовность к стрессу. Одни люди осознанно идут на страх, они понимают, что вместе с порцией адреналина они получат заряд бодрости и хорошего настроения. Другие хуже переносят такие эмоциональные нагрузки, поэтому вместо удовольствия они скорее получат ещё большую тревожность или даже приступ панической атаки.

Екатерина Демьяновская

Врач-эксперт лаборатории "Гемотест", невролог

Например, на американских горках может произойти резкий толчок, который потенциально приведёт к травме шейного отдела позвоночника. Выбирая аттракцион, важно учитывать и собственную готовность к стрессу. Одни люди осознанно идут на страх, они понимают, что вместе с порцией адреналина они получат заряд бодрости и хорошего настроения. Другие хуже переносят такие эмоциональные нагрузки, поэтому вместо удовольствия они скорее получат ещё большую тревожность или даже приступ панической атаки.
Например, на американских горках может произойти резкий толчок, который потенциально приведёт к травме шейного отдела позвоночника. Выбирая аттракцион, важно учитывать и собственную готовность к стрессу. Одни люди осознанно идут на страх, они понимают, что вместе с порцией адреналина они получат заряд бодрости и хорошего настроения. Другие хуже переносят такие эмоциональные нагрузки, поэтому вместо удовольствия они скорее получат ещё большую тревожность или даже приступ панической атаки.

Не стоит забывать и о вестибулярных расстройствах. Аттракционы с переворотами и резким падением могут вызвать головокружение и тошноту у тех, кто страдает от подобных проблем. В таких случаях лучше выбирать более мягкие развлечения, такие как колесо обозрения, и тренировать вестибулярный аппарат с помощью специальных упражнений. Кроме того, такие развлечения противопоказаны после установки кардиостимулятора и во время беременности, при тяжёлой эпилепсии и всем пациентам с серьёзными психическими отклонениями.

В ХМАО девушка порвала промежность во время спуска с аттракциона в аквапарке
В ХМАО девушка порвала промежность во время спуска с аттракциона в аквапарке

Ранее в Тюмени на новом аттракционе "Высший пилотаж" произошёл инцидент, когда карусель зависла в воздухе на высоте около 15 метров с детьми внутри. Очевидцы сообщили о детских криках и панике, однако одна из свидетельниц утверждает, что ситуация была спокойнее, и посетителям вернули деньги. По её словам, оператор объяснила ситуацию и карусель была быстро запущена снова.

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • аттракционы
  • Только на Life
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров