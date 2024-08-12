Борьба со стрессом или удар для организма?: Россиянам рассказали всё о пользе и вреде аттракционов

Аттракционы в парке — это не только весёлое времяпрепровождение, но и способ испытать острые эмоции. По мнению врача и невролога лаборатории "Гемотест" Екатерины Демьяновской, такие развлечения могут оказаться полезными для мозга, стимулируя выработку эндорфинов, дофамина и адреналина. Однако всё не так однозначно.

В беседе с Life.ru Демьяновская пояснила, что эти вещества способствуют улучшению настроения и повышают энергию. Кроме того, чувство контролируемого страха, которое сопровождает катание на аттракционах, помогает повысить стрессоустойчивость и лучше справляться с реальными стрессами.

Вместе с тем аттракционы могут вызывать проблемы у людей с заболеваниями сердца и сосудов, особенно те, которые включают резкие перепады высоты и высокую скорость. Такие развлечения способны спровоцировать изменение давления и учащение пульса, что может привести к сердечному приступу или аритмии. Те, кто страдает венозным тромбозом или воспалительными заболеваниями лор-органов, также рискуют навредить своему здоровью.

Не стоит забывать и о том, что аттракционы связаны с риском травм. Людей в хорошей физической форме это касается в меньшей степени, а вот для тех, кто страдает лишним весом, заболеваниями суставов или просто имеет слабый мышечный каркас, вероятность травмироваться увеличивается.

Например, на американских горках может произойти резкий толчок, который потенциально приведёт к травме шейного отдела позвоночника. Выбирая аттракцион, важно учитывать и собственную готовность к стрессу. Одни люди осознанно идут на страх, они понимают, что вместе с порцией адреналина они получат заряд бодрости и хорошего настроения. Другие хуже переносят такие эмоциональные нагрузки, поэтому вместо удовольствия они скорее получат ещё большую тревожность или даже приступ панической атаки. Екатерина Демьяновская Врач-эксперт лаборатории "Гемотест", невролог

Не стоит забывать и о вестибулярных расстройствах. Аттракционы с переворотами и резким падением могут вызвать головокружение и тошноту у тех, кто страдает от подобных проблем. В таких случаях лучше выбирать более мягкие развлечения, такие как колесо обозрения, и тренировать вестибулярный аппарат с помощью специальных упражнений. Кроме того, такие развлечения противопоказаны после установки кардиостимулятора и во время беременности, при тяжёлой эпилепсии и всем пациентам с серьёзными психическими отклонениями.