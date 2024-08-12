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12 августа, 00:26

Вице-президент Ирана Зариф намерен подать в отставку спустя 10 дней работы

Новый вице-президент Ирана Зариф собирается уйти в отставку из-за разногласий

Мохаммад Джавад Зариф. Обложка © X / Javad Zarif

Мохаммад Джавад Зариф. Обложка © X / Javad Zarif

Только что назначенный на пост вице-президента Ирана по стратегическим вопросам Мохаммад Джавад Зариф объявил о намерении уйти в отставку. Своё решение он озвучил в соцсети Х, подчеркнув, что причиной этого шага стали разногласия по поводу состава нового правительства.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, который утвердил Зарифа на эту должность 2 августа, недавно представил меджлису (парламенту) список кандидатов для формирования нового кабинета. Из 19 предложенных им кандидатур лишь одна принадлежит женщине, что вызвало недовольство вице-президента.

"Я недоволен результатом своей работы и стыжусь того, что не смог достойным образом учесть мнение специальных комитетов, касающееся участия женщин, молодёжи и этнических меньшинств так, как обещал", — выразил сожаление по поводу своего назначения полити.

Экс-министр иностранных дел добавил, что ряд должностей остаются вакантными, что, по его мнению, может компенсировать некоторые недостатки. Он также поблагодарил президента за возможность участвовать в формировании нового кабинета и пожелал успеха новым представителям правительства.

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Напомним, что ранее президент Ирана предложил кандидатуры на ключевые посты в новом правительстве: на пост министра иностранных дел выдвинут Аббас Арагчи, ранее занимавший должность заместителя министра и представлявший Иран на переговорах по ядерной сделке, а на пост министра обороны — генерал-майор Азиз Насирзаде, первый замначальника Генштаба ВС. Оба кандидата имеют опыт официальных визитов в Москву.

Кирилл Сосновских
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