Вице-президент Ирана Зариф намерен подать в отставку спустя 10 дней работы
Новый вице-президент Ирана Зариф собирается уйти в отставку из-за разногласий
Мохаммад Джавад Зариф. Обложка © X / Javad Zarif
Только что назначенный на пост вице-президента Ирана по стратегическим вопросам Мохаммад Джавад Зариф объявил о намерении уйти в отставку. Своё решение он озвучил в соцсети Х, подчеркнув, что причиной этого шага стали разногласия по поводу состава нового правительства.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан, который утвердил Зарифа на эту должность 2 августа, недавно представил меджлису (парламенту) список кандидатов для формирования нового кабинета. Из 19 предложенных им кандидатур лишь одна принадлежит женщине, что вызвало недовольство вице-президента.
"Я недоволен результатом своей работы и стыжусь того, что не смог достойным образом учесть мнение специальных комитетов, касающееся участия женщин, молодёжи и этнических меньшинств так, как обещал", — выразил сожаление по поводу своего назначения полити.
Экс-министр иностранных дел добавил, что ряд должностей остаются вакантными, что, по его мнению, может компенсировать некоторые недостатки. Он также поблагодарил президента за возможность участвовать в формировании нового кабинета и пожелал успеха новым представителям правительства.
Напомним, что ранее президент Ирана предложил кандидатуры на ключевые посты в новом правительстве: на пост министра иностранных дел выдвинут Аббас Арагчи, ранее занимавший должность заместителя министра и представлявший Иран на переговорах по ядерной сделке, а на пост министра обороны — генерал-майор Азиз Насирзаде, первый замначальника Генштаба ВС. Оба кандидата имеют опыт официальных визитов в Москву.