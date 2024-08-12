Разведка заявила о готовящей атаке Ирана на Израиль в ближайшие дни

Разведслужбы еврейского государства предполагают, что Иран решил атаковать Израиль напрямую в ответ на гибель главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. Как по этому поводу в социальной сети Х написал корреспондент портала Axios Барак Равид, сославшийся на два источника, Тегеран может сделать это даже до запланированных на 14-15 августа переговоров о сделке по освобождению заложников между Тель-Авивом и палестинским движением, к которым призывали представители Египта, Катара и Соединённых Штатов.