Разведка заявила о готовящей атаке Ирана на Израиль в ближайшие дни
Журналист Равид: Иран может атаковать Израиль до переговоров по заложникам
Разведслужбы еврейского государства предполагают, что Иран решил атаковать Израиль напрямую в ответ на гибель главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. Как по этому поводу в социальной сети Х написал корреспондент портала Axios Барак Равид, сославшийся на два источника, Тегеран может сделать это даже до запланированных на 14-15 августа переговоров о сделке по освобождению заложников между Тель-Авивом и палестинским движением, к которым призывали представители Египта, Катара и Соединённых Штатов.
"Согласно обновлённой оценке израильского разведывательного сообщества, Иран решил атаковать Израиль напрямую в ответ на убийство <...> Хании и может сделать это в течение нескольких дней, даже до переговоров о сделке по освобождению заложников 15 августа", — пишет журналист.
Недавно некоторые зарубежные средства массовой информации писали, что ливанское шиитское движение "Хезболла" может нанести удар по Израилю вне зависимости от планов Ирана по этому поводу. Другие издания сообщали, что Вооружённые силы Ирана собираются атаковать еврейское государство 12-13 августа, в священный день "Девятое ава" — национальный день траура для израильтян. Это происходит после того, как вечером 30 июля военнослужащие ЦАХАЛ впервые за полгода нанесли удар по Бейруту, в результате чего был убит командир "Хезболлы" Шокр, а уже на следующий день стало известно о гибели главы политбюро ХАМАС Хании в Тегеране.
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