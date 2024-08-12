Что делать при попадании песка в глаза, если выплакаться не помогло: объясняет врач

При попадании песка в глаза человек испытывает резкую боль, которая сопровождается обильным слезотечением. Оказаться в этой ситуации может каждый, и поэтому важно знать алгоритм действий для оказания первой помощи. О нём в беседе с Life.ru рассказал врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Юрий Павленко.

По словам специалиста, если после попадания песка в глаза не удалось проморгаться и слёзы не помогли, то нужно прибегнуть к оказанию первой медицинской помощи. В первую очередь необходимо тщательно вымыть руки и дальше действовать исключительно чистыми руками.

"Далее следует промыть полость глаза кипячёной водой, чтобы удалить попавшие частички песка. Стоит помнить, что даже при полном удалении инородных тел, неприятные ощущения могут сохраняться некоторое время. Также можно использовать глазную форму антисептика как средство для промывания и профилактики инфекции", — заявил собеседник Life.ru, подчеркнув, что не стоит бесконтрольно применять препараты и капли, так как если причина дискомфорта удалена, то симптомы скоро тоже пройдут без какого-либо дополнительного лечения.

Медик отметил, что, когда покраснение глаз и ощущения дискомфорта прошли, нужно понаблюдать самостоятельно за состоянием глаза. В то же время при появлении первой возможности всё равно стоит обратиться к врачу-офтальмологу. Специалист сможет наиболее точно оценить состояние глазного яблока, а также дополнительно промыть конъюнктивальные полости и дополнить лечение.

Врач напомнил, что песок представляет собой мелкие частички твёрдого материала, которые, оказавшись на поверхности глаза или в конъюнктивальной полости, могут оказывать непосредственное физическое или опосредованное воздействие. В связи с этим не стоит забывать, что при попадании инородного тела возможна бактериальная инфекция как с поверхности частиц, так и в качестве вторичного поражения из-за появления микротравм на поверхности глаза или окружающих его тканей.

"Если частицы песка достаточно крупные, то длительное нахождение в полости глаза или интенсивные движения руками с целью "протереть глаз" могут привести к физическому поражению поверхности роговицы — очень чувствительной и легкоранимой передней части глазного яблока. Появление микротравм на поверхности роговицы также способствует присоединению вторичной бактериальной инфекции, что приводит к кератиту — воспалению роговицы, которое в некоторых случаях имеет длительный и плохо поддающийся лечению характер заболевания", — заявил Павленко.