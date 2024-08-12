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12 августа, 04:45

США отправили на Ближний Восток атомную подлодку

Глава Пентагона Остин направил на Ближний Восток атомную подлодку USS Georgia

Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин побеседовал со своим израильским коллегой Йоавом Галантом. Как говорится в распространённом 11 августа заявлении пресс-службы Пентагона, во время данных переговоров глава Минобороны США подтвердил приверженность Вашингтона принятию всех возможных мер для защиты еврейского государства и отметил укрепление позиций американских вооружённых сил на Ближнем Востоке в свете эскалации региональной напряжённости.

В сообщении утверждается, что Остин "распорядился ускорить переброску" в регион авианосца USS Abraham Lincoln с истребителями F-35C на борту, однако при этом в зоне ответственности Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM) уже находится авианосец USS Theodore Roosevelt. Теперь начальник Пентагона также отдал распоряжение направить туда атомную субмарину USS Georgia, оснащённую крылатыми ракетами.

США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке
США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке

Ранее Life.ru писал, что Остин провёл переговоры с Галантом после обстрела американской военной базы в Ираке. Как было указано в пресс-релизе Пентагоне, главы двух оборонных ведомств обвинили в случившемся инциденте Иран и союзные ему шиитские организации.

Обложка ©

Flickr / Daniel Gib

Алексей Соловьёв
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