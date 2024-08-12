США отправили на Ближний Восток атомную подлодку

Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин побеседовал со своим израильским коллегой Йоавом Галантом. Как говорится в распространённом 11 августа заявлении пресс-службы Пентагона, во время данных переговоров глава Минобороны США подтвердил приверженность Вашингтона принятию всех возможных мер для защиты еврейского государства и отметил укрепление позиций американских вооружённых сил на Ближнем Востоке в свете эскалации региональной напряжённости.

В сообщении утверждается, что Остин "распорядился ускорить переброску" в регион авианосца USS Abraham Lincoln с истребителями F-35C на борту, однако при этом в зоне ответственности Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM) уже находится авианосец USS Theodore Roosevelt. Теперь начальник Пентагона также отдал распоряжение направить туда атомную субмарину USS Georgia, оснащённую крылатыми ракетами.