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12 августа, 05:50

Боец "Саратов": ВСУ создали подразделение для охоты на огнемётные системы ТОС-2

ТОС-2 "Тосочка". Обложка © ТАСС / Красная звезда / Герасимов Павел

ТОС-2 "Тосочка". Обложка © ТАСС / Красная звезда / Герасимов Павел

ВСУ создали отдельное подразделение для охоты за российскими тяжёлыми огнемётными системами ТОС-2, рассказал журналистам командир взвода группировки "Восток" с позывным "Саратов". По его словам, противник осознаёт опасность, которую "Тосочка" несёт ему на больших расстояниях. В основном её расчёты работают в "лесополке", помогая пехоте продвигаться.

"Система выжигает всё, последствия плачевные, от личного состава вообще ничего не остается. Один пакет — 18 направляющих, поражает территорию в 60 тысяч квадратных метров, или шесть гектар. За нами идёт охота. Мы знаем, что ВСУ создали специальное подразделение, которое на нас охотится", — сказал собеседник ТАСС.

В отличие от прошлого, гусеничного поколения, "Тосочка" имеет колёсную базу вместо гусеничной, из-за чего отличается скоростью и манёвренностью. Также в несколько раз выросла дальность стрельбы и появилась возможность наведения по спутникам, что в несколько раз сократило пребывание расчёта на огневой позиции.

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Матвей Константинов
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