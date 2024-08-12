Российские Ка-52 ударили по пехоте и бронетехнике ВСУ в курском приграничье

"Экипажи армейской авиации на вертолётах Ка-52 нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — заявили в ведомстве.

Представители Минобороны также уточнили, что атака была произведена с помощью неуправляемых авиационных ракет и управляемых авиационных ракет "Вихрь". После удара по разведанным целям экипажи выполнили противоракетный манёвр, отстреляли теплоловушки и вернулись в зону вылета. Все цели были успешно уничтожены.