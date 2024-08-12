Российские Ка-52 ударили по пехоте и бронетехнике ВСУ в курском приграничье
МО РФ: Вертолёты Ка-52 нанесли удары по скоплениям пехоты ВСУ в Курской области
В приграничном районе Курской области российские вертолёты Ка-52 поразили скопление пехоты и бронетехники Вооружённых сил Украины. Соответствующую информацию утром 12 августа распространило Министерство обороны РФ.
Российские Ка-52 ударили по пехоте и бронетехнике ВСУ в курском приграничье. Видео © Минобороны РФ
"Экипажи армейской авиации на вертолётах Ка-52 нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — заявили в ведомстве.
Представители Минобороны также уточнили, что атака была произведена с помощью неуправляемых авиационных ракет и управляемых авиационных ракет "Вихрь". После удара по разведанным целям экипажи выполнили противоракетный манёвр, отстреляли теплоловушки и вернулись в зону вылета. Все цели были успешно уничтожены.
Напомним, в приграничных районах России идут бои с группировками ВСУ, которые начались после попытки вторжения 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим контртеррористической операции. Сотрудники Росгвардии ищут украинских диверсантов. В общей сложности за время боёв в приграничье Киев потерял до 1350 военных и 29 танков. При этом в сражениях участвуют канадские, грузинские, польские и французские наёмники. От действий ВСУ пострадали десятки мирных жителей, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии.
Flickr / ruforces