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12 августа, 06:27

"Ноу-хау мы не увидели": В "Ростехе" не впечатлены технологиями трофейной техники НАТО

Замглавы "Ростеха" Артяков: Среди трофейной техники НАТО нет "ноу-хау"

Танк "Leopard". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WildSnap

Танк "Leopard". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WildSnap

Трофейная техника НАТО не оснащена какими-либо инновационными решениями, а стоит гораздо дороже российской. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков на открытии в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024".

"Каких-либо "ноу-хау" мы, честно говоря, не увидели. В целом у нас с Западом паритет по зрелости военных технологий и решений, но разница в подходах к конструированию есть, именно это и было любопытно", — сказал Артяков в беседе с РИА "Новости".

Глава корпорации добавил, что иностранные конструкторы пытаются уровнять показатели "цена — качество — эффективность", но конечная стоимость всё равно выходит дороже.

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Напомним, что "Ростех" представит инновационные разработки на международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Кубинке, который пройдёт с 12 по 14 августа. Одной из них станет новая гусеничная платформа "Каракал", оснащённая современным ракетным комплексом. Также там представят нового робота, который может использоваться как дрон-камикадзе.

Николай Рюмин
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