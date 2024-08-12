"Ноу-хау мы не увидели": В "Ростехе" не впечатлены технологиями трофейной техники НАТО

Трофейная техника НАТО не оснащена какими-либо инновационными решениями, а стоит гораздо дороже российской. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков на открытии в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024".

"Каких-либо "ноу-хау" мы, честно говоря, не увидели. В целом у нас с Западом паритет по зрелости военных технологий и решений, но разница в подходах к конструированию есть, именно это и было любопытно", — сказал Артяков в беседе с РИА "Новости".

Глава корпорации добавил, что иностранные конструкторы пытаются уровнять показатели "цена — качество — эффективность", но конечная стоимость всё равно выходит дороже.