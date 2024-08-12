Белоруссия, Иран, Индия и КНР имеют личные стенды на форуме "Армия-2024"

Военные делегации 83 стран мира примут участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Подмосковье, сообщили в Минобороны России. Подчёркивается, что 39 представительств возглавляются министрами обороны и начальниками генеральных штабов.

"Национальные экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности дружественных стран сформировали четыре государства: Белоруссия, Иран, Индия, Китай", — добавили в министерстве.

Причём участвуют в форуме и иностранные компании. Указывается, что их представлено 120.