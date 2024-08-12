Белоруссия, Иран, Индия и КНР имеют личные стенды на форуме "Армия-2024"
Минобороны: Военные делегации 83 примут участие в форуме "Армия-2024"
Участники форума "Армия-2023" в Подмосковье. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Военные делегации 83 стран мира примут участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Подмосковье, сообщили в Минобороны России. Подчёркивается, что 39 представительств возглавляются министрами обороны и начальниками генеральных штабов.
"Национальные экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности дружественных стран сформировали четыре государства: Белоруссия, Иран, Индия, Китай", — добавили в министерстве.
Причём участвуют в форуме и иностранные компании. Указывается, что их представлено 120.
Напомним, XX Международный военно-технический форум "Армия" пройдёт 12-14 августа в подмосковной Кубинке. Площадка стала традиционным местом презентации новинок оборонной промшыленности, и "Ростех" не стал исключением. Ожидается, что госкорпорация покажет, в частности, гусеничную платформу "Каракал", оснащённую современным ракетным комплексом.