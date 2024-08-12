Австралия угрожает прямо указать на своих союзников, вмешивающихся в её внутренние дела
Глава разведки: Некоторые дружественные страны вмешиваются в дела Австралии
Некоторые дружественные государства вмешиваются в дела Австралии. Об этом заявил глава внутренней разведки страны Майк Берджесс в интервью ABC News.
"Мы уличили по крайней мере три-четыре страны в активном вмешательстве в дела австралийских <...> сообществ... Некоторые из них вас удивят, поскольку являются нашими союзниками", — сказал он.
Однако, по его словам, это не угрожает гражданам Австралии. Однако если подобные операции продолжатся, Канберра будет вынуждена раскрыть список этих стран и публично обратиться к ним.
Ранее премьер-министр Австралии Энтони Албаниз призвал Россию "отступить" от попыток арестованную пару из РФ. По его словам, Москва якобы занимается шпионажем по всему миру, из-за чего ей "нет доверия". Политик также признался в презрении к РФ.
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