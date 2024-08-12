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12 августа, 07:50

Умер почётный президент Федерации фигурного катания на коньках РФ Писеев

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев. Фото © ФФККР

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев. Фото © ФФККР

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев скончался утром 12 августа в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в ФФККР.

"Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования семье Валентина Николаевича Писеева, его близким, родным, коллегам. Светлая память", — говорится в сообщении.

Писеев занимал пост президента Федерации фигурного катания на коньках СССР с 1989 по 1992 год, с 1992 по 2010 год — пост главы ФФККР. Валентин Николаевич — заслуженный тренер СССР и почётный президент ФФККР. В 2022 году президент России Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского за заслуги в развитии физической культуры и спорта.

Символ советского спорта: Губерниев тепло высказался об умершей олимпийской чемпионке Зыбиной
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А ранее скончалась олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Галина Зыбина, ей было 93 года. Золотую медаль в толкании ядра она завоевала на Играх в Хельсинки в 1952 году. Зыбина — прославленная спортсменка — блокадница, вдова командира крейсера "Аврора".

Александра Вишнякова
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