Умер почётный президент Федерации фигурного катания на коньках РФ Писеев

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев скончался утром 12 августа в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в ФФККР.

"Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования семье Валентина Николаевича Писеева, его близким, родным, коллегам. Светлая память", — говорится в сообщении.

Писеев занимал пост президента Федерации фигурного катания на коньках СССР с 1989 по 1992 год, с 1992 по 2010 год — пост главы ФФККР. Валентин Николаевич — заслуженный тренер СССР и почётный президент ФФККР. В 2022 году президент России Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского за заслуги в развитии физической культуры и спорта.