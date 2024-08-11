Символ советского спорта: Губерниев тепло высказался об умершей олимпийской чемпионке Зыбиной
Губерниев назвал умершую олимпийскую чемпионку Зыбину символом советского спорта
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин
Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев назвал ушедшую из жизни олимпийскую чемпионку по лёгкой атлетике Галину Зыбину символом великого советского спорта. Она скончалась накануне в возрасте 93 лет.
"Это, без сомнения, символ не просто несгибаемой стойкости российского спорта, в принципе Галина Зыбина — это символ нашей несгибаемой родины. Галина Ивановна — блокадница, её детство прошло в блокадном Ленинграде. Отец-фронтовик, вся семья пережила этот страшный голод, мучения", — сказал он в разговоре с Газетой.ru.
Губерниев также отдельно отметил тренера Зыбиной Виктора Алексеева. По словам комментатора, специалист был основоположников ленинградской легкоатлетической школы и фантастическим человеком.
Как признался спортивный комментатор, Зыбина была для него настоящей "путеводной звездой" и символом советского спорта. Жизнь спортсменки была нелегка, но именно эти обстоятельства закалили её и сделали легендой мирового спорта, продолжил Губерниев.
"Безусловно, я вместе со всеми оплакиваю эту фантастическую женщину. Я с ней был знаком. Она была и остаетёя для меня путеводной звездой, как Юрий Тюкалов, как Вячеслав Иванов, кстати, недавно ушедший, еще один легендарный наш спортсмен, гребец", — добавил он.
Напомним, олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Галина Зыбина умерла накануне в возрасте 93 лет. Золотую медаль в толкании ядра она завоевала на Играх в Хельсинки в 1952 году. Прославленная спорстменка — блокадница, вдова командира крейсера "Аврора". В 2023 году она обнаружила у себя в гараже в Петербурге два предмета, похожих на противотанковые пушки, — артиллерийские снаряды 57-мм калибра.