Символ советского спорта: Губерниев тепло высказался об умершей олимпийской чемпионке Зыбиной

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев назвал ушедшую из жизни олимпийскую чемпионку по лёгкой атлетике Галину Зыбину символом великого советского спорта. Она скончалась накануне в возрасте 93 лет.

"Это, без сомнения, символ не просто несгибаемой стойкости российского спорта, в принципе Галина Зыбина — это символ нашей несгибаемой родины. Галина Ивановна — блокадница, её детство прошло в блокадном Ленинграде. Отец-фронтовик, вся семья пережила этот страшный голод, мучения", — сказал он в разговоре с Газетой.ru.

Губерниев также отдельно отметил тренера Зыбиной Виктора Алексеева. По словам комментатора, специалист был основоположников ленинградской легкоатлетической школы и фантастическим человеком.

Как признался спортивный комментатор, Зыбина была для него настоящей "путеводной звездой" и символом советского спорта. Жизнь спортсменки была нелегка, но именно эти обстоятельства закалили её и сделали легендой мирового спорта, продолжил Губерниев.