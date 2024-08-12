Польша зависит от Белоруссии и не решится на экономическую блокаду, считает эксперт

Польша вряд ли решится на экономическую блокаду Белоруссии, так как и государство, и рядовые граждане зависят от сотрудничества с соседом. Об этом заявил политолог Андрей Суздальцев. По его словам, ту же контрабанду сигарет можно назвать польским "народным промыслом", и бороться с этим невыгодно ни Минску, ни Варшаве.

"Из Белоруссии табачные изделия попадают на рынки ЕС и ЕАЭС, таким образом, это обеспечивает благосостояние значимой части населения на приграничных территориях обеих стран", — сказал собеседник РИА "Новости".

Что касается дипломатических отношения, то, заметил эксперт, обе страны играют на обострение, но лишь в целях извлечения дополнительной выгоды. Например, Александр Лукашенко пообещал "избавить Польшу от атак мигрантов, если Варшава признает его" президентом Белоруссии. Из-за этого поляки начали укреплять границу, белорусы обратились за помощью к России, "и так далее".