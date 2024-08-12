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12 августа, 08:15

Польша зависит от Белоруссии и не решится на экономическую блокаду, считает эксперт

Политолог Суздальцев: Польша зависит от контрабанды из Белоруссии

Очередь на границе в Белоруссии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Kalinovsky

Очередь на границе в Белоруссии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Kalinovsky

Польша вряд ли решится на экономическую блокаду Белоруссии, так как и государство, и рядовые граждане зависят от сотрудничества с соседом. Об этом заявил политолог Андрей Суздальцев. По его словам, ту же контрабанду сигарет можно назвать польским "народным промыслом", и бороться с этим невыгодно ни Минску, ни Варшаве.

"Из Белоруссии табачные изделия попадают на рынки ЕС и ЕАЭС, таким образом, это обеспечивает благосостояние значимой части населения на приграничных территориях обеих стран", — сказал собеседник РИА "Новости".

Что касается дипломатических отношения, то, заметил эксперт, обе страны играют на обострение, но лишь в целях извлечения дополнительной выгоды. Например, Александр Лукашенко пообещал "избавить Польшу от атак мигрантов, если Варшава признает его" президентом Белоруссии. Из-за этого поляки начали укреплять границу, белорусы обратились за помощью к России, "и так далее".

Польша ведёт с Белоруссией переговоры об освобождении журналиста Почобута
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Ранее агентство Bloomberg писало о желании Польши укрепить границы из-за продолжающейся спецоперации на Украине. Проект называется "революционным", и Варшава планирует инвестировать в него миллиарды злотых.

Матвей Константинов
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