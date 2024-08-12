Белоусов назвал СВО противостоянием с Западом и рассказал, как победить

Достижение успеха в современных конфликтах, подобных противостоянию России и Запада, возможно при одновременном соблюдении ряда условий. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2024".

"Первое — это обеспечение войск самым современным вооружением. Прежде всего, высокоточным оружием. Второе — это применение новых тактических приёмов ведения боевых действий. В том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов", — сказал глава оборонного ведомства.

Третье условие, по словам Белоусова, — создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, в том числе искусственного интеллекта. Последним он назвал постоянное совершенствование подготовки военных кадров, преимущественно, командования.

Министр также назвал спецоперацию на Украине вооружённым противостоянием России и коллективного Запада во главе с США. По его мнению, оно вызвано желанием Вашингтона и союзников сохранить доминирование, помешав построению нового многополярного и равноправного порядка.

"В этом смысле данное противостояние затрагивает интересы каждого государства", — подчеркнул чиновник.