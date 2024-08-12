Белоусов назвал СВО противостоянием с Западом и рассказал, как победить
Белоусов назвал четыре условия успеха РФ в противостоянии с Западом
Андрей Белоусов. Обложка © Kremlin.ru
Достижение успеха в современных конфликтах, подобных противостоянию России и Запада, возможно при одновременном соблюдении ряда условий. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2024".
"Первое — это обеспечение войск самым современным вооружением. Прежде всего, высокоточным оружием. Второе — это применение новых тактических приёмов ведения боевых действий. В том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов", — сказал глава оборонного ведомства.
Третье условие, по словам Белоусова, — создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, в том числе искусственного интеллекта. Последним он назвал постоянное совершенствование подготовки военных кадров, преимущественно, командования.
Министр также назвал спецоперацию на Украине вооружённым противостоянием России и коллективного Запада во главе с США. По его мнению, оно вызвано желанием Вашингтона и союзников сохранить доминирование, помешав построению нового многополярного и равноправного порядка.
"В этом смысле данное противостояние затрагивает интересы каждого государства", — подчеркнул чиновник.
Ранее Андрей Белоусов поделился последними успехами производства беспилотников в РФ. По его словам, их выпуск резко увеличился, и сегодня в войска поставляются до четырёх тысяч дронов в сутки.