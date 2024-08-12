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12 августа, 10:53

Аналитики назвали 13 стран, куда стали чаще путешествовать россияне

Исследование: Доля зарубежных заказов российских туристов выросла до 53%

Россияне стали чаще путешествовать за рубеж. Согласно данным аналитиков, доля таких заказов увеличилась на 26% и достигла 53%.

По словам экспертов, в числе лидеров по росту спроса — Филиппины и Венгрия — в эти страны осенью поедут в четыре раза больше желающих. В 2,5 раза больше намечается туров в Грецию.

Вдвое выросла популярность таких направлений, как Франция, Португалия, Вьетнам и Япония. Также российские туристы устремились в КНР, Узбекистан, Италию, Испанию, Грузию и Южную Корею, пишет газета "Известия".

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Ранее аналитики выяснили, что в первом полугодии россияне дольше всего отдыхали на Кавказе и в Азии. Первое место по посещениям занял посёлок Терскол на Эльбрусе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym

Никита Осипов
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