Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 10:39

За сутки боёв на юге зоны СВО ВСУ потеряли более полтысячи военных

ВСУ за сутки потеряли свыше 570 военных в зоне работы группировки "Юг" ВС РФ

За прошедшие сутки Киев потерял свыше 570 военнослужащих в зоне ответственности "Южной" группировки ВС России, сообщает пресс-служба Минобороны. Наши бойцы улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дылеевка и Серебрянка Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Противник потерял более 570 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США и 13 автомобилей", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ лишились двух американских 155-мм гаубиц М777, 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубицы Д-30, а также 122-мм самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и двух британских 105-мм гаубиц L-119.

Ранее сообщалось, что российские вертолёты Ка-52 поразили скопление пехоты и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Атака была произведена с помощью ракет "Вихрь".

В Сумской области сообщили о поражении объектов инфраструктуры
В Сумской области сообщили о поражении объектов инфраструктуры
Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров