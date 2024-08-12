За прошедшие сутки Киев потерял свыше 570 военнослужащих в зоне ответственности "Южной" группировки ВС России, сообщает пресс-служба Минобороны. Наши бойцы улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дылеевка и Серебрянка Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Противник потерял более 570 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США и 13 автомобилей", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ лишились двух американских 155-мм гаубиц М777, 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубицы Д-30, а также 122-мм самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и двух британских 105-мм гаубиц L-119.